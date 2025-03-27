Лукашенко: Руководство Нацбанка должно иметь серьезное влияние на коммерческие банки

Коммерческие банки не должны быть страной в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при назначении Александра Егорова на пост первого заместителя председателя правления Национального банка, сообщает БЕЛТА.

"Почему Головченко и Егоров (назначены в руководство Нацбанка. - Прим. БЕЛТА)? Порядок надо навести в этом. Коммерческие банки - они не должны быть страной в стране", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что руководство Нацбанка должно иметь серьезное влияние на коммерческие банки. "Они должны четко. Если уж совсем не подчиняться по всем направлениям центральному банку, потому что у нас соответствующее законодательство... Кстати, его надо также привести в соответствие с нашей жизнью, поэтому вам надо заняться", - поручил глава государства.