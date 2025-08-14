3.72 BYN
Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в семи районах Беларуси и в районе Гродно
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 14 августа, согласовал назначение новых руководителей в семи районах страны и в администрации одного из районов Гродно, сообщает БЕЛТА.
На должность председателя Ивановского райисполкома согласована кандидатура Николая Бортника, который до настоящего времени руководил ОАО "Тышковичи-Агро" в этом же районе.
Владимир Сенчук возглавит Каменецкий райисполком, сменив на этом посту Виталия Кулака, который согласован на должность замминистра сельского хозяйства и продовольствия. В Каменецкий райисполком он перейдет с должности председателя Брестского райисполкома. На этом месте теперь будет работать Григорий Панасюк, являвшийся первым зампредседателя Жабинковского райисполкома - начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию.
Председателем Глубокского райисполкома согласован Петр Белусь. Ранее он работал зампредседателя Браславского райисполкома (курировал ЖКХ, строительство).
Из Сенненского райисполкома его председатель Олег Макаревич перейдет на руководящую должность в другой район - он согласован председателем Дубровенского райисполкома. На освободившуюся должность согласован Александр Клячин, который до настоящего времени являлся замглавы администрации Железнодорожного района Витебска (курировал строительство и ЖКХ).
Президент также дал согласие на назначение председателем Чашникского райисполкома Дмитрия Станкевича. На новую должность он перейдет с поста зампредседателя Сморгонского райисполкома (ЖКХ, строительство).
По решению главы государства администрацию Октябрьского района Гродно возглавит Зоя Кулеша, работавшая до этого момента в должности зампредседателя Гродненского горисполкома.
Кроме того, произошли кадровые изменения в Витебском облисполкоме. Управляющим делами согласована Снежана Титова, работавшая начальником представительства Витебского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.