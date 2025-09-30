Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает решать сложные задачи в экономике

флаги еаэс
Фото: sputnik.by

Сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал экономического сотрудничества. Таким мнением поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, пишет БЕЛТА.

"Сопряжение двух форматов - ЕАЭС и СНГ - помогает нашим государствам масштабировать потенциал экономического сотрудничества на широкий интеграционный контур, совместно решать самые сложные задачи в реальном секторе экономики", - сказал глава государства.

