Лукашенко: Сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает решать сложные задачи в экономике

Сопряжение форматов ЕАЭС и СНГ помогает масштабировать потенциал экономического сотрудничества. Таким мнением поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, пишет БЕЛТА.