Лукашенко: Странам, которых объединяет "шанхайский дух", по силам предотвращать конфликты
Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Таким мнением поделился на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС плюс" Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.
"Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Особенно хочу подчеркнуть, что мы подобные конфликты ни в коем случае не должны провоцировать", - сказал глава белорусского государства.
Он выступил за совершенствование механизмов ШОС по противодействию угрозам и вызовам безопасности, а также за усиление координации по линии спецслужб и оборонных ведомств. Беларусь поддерживает инициативы ШОС по совместной борьбе с терроризмом, киберугрозами, транснациональной преступностью.
"Именно странам, которых объединяет "шанхайский дух", по силам играть активную роль в предотвращении конфликтов и продвижении мирного диалога", - уверен глава государства.