Лукашенко: Странам, которых объединяет "шанхайский дух", по силам предотвращать конфликты

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f7846f-aea7-4ce0-a6a4-3183ec38f2be/conversions/cf85b965-e46c-4fc8-9df5-7302c4bc9cec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f7846f-aea7-4ce0-a6a4-3183ec38f2be/conversions/cf85b965-e46c-4fc8-9df5-7302c4bc9cec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f7846f-aea7-4ce0-a6a4-3183ec38f2be/conversions/cf85b965-e46c-4fc8-9df5-7302c4bc9cec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f7846f-aea7-4ce0-a6a4-3183ec38f2be/conversions/cf85b965-e46c-4fc8-9df5-7302c4bc9cec-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Таким мнением поделился на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате "ШОС плюс" Президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА.

"Мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью. Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Особенно хочу подчеркнуть, что мы подобные конфликты ни в коем случае не должны провоцировать", - сказал глава белорусского государства.

Он выступил за совершенствование механизмов ШОС по противодействию угрозам и вызовам безопасности, а также за усиление координации по линии спецслужб и оборонных ведомств. Беларусь поддерживает инициативы ШОС по совместной борьбе с терроризмом, киберугрозами, транснациональной преступностью.