Лукашенко: Страны ЕАЭС в состоянии создать свой уникальный евразийский продукт

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в состоянии создать свой уникальный евразийский продукт. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня во время выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" обозначил контуры обновленной версии экономического союза, сообщает БЕЛТА.

"Работа по кооперационным проектам начата, приняты соответствующие решения, в союзном бюджете на эти цели предусмотрены немалые деньги. Нужно не догонять друг друга в традиционных отраслях, а вместе стать лидерами в новых, таких, о которых мы пока, может, даже не думаем. Объединив потенциалы наших экономик, мы в состоянии создать уникальный евразийский продукт. От самолетов и поездов до цифровых решений и искусственного интеллекта", - сказал Александр Лукашенко.