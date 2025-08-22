Лукашенко: Трамп классно сыграл роль посредника вопреки ожиданиям

Президент США Дональд Трамп здорово сыграл свою роль - роль посредника в переговорах двух конфликтующих сторон - на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 22 августа, передает БЕЛТА.

Глава государства считает абсолютно неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров. Он считает, что конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон.

А Президент США выступал в качестве посредника, чтобы узнать позицию России. И Дональд Трамп с этой ролью отлично справился.

"Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов?" - риторически спросил Александр Лукашенко.- О конкретике мог говорить Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, выступил дипломатично".