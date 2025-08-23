Лукашенко: Труд работников органов госстатистики остается основой для стратегического планирования

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики страны со 105-летием со дня образования органов государственной статистики и профессиональным праздником - Днем работников государственной статистики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране, - отметил глава государства. - Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов".

Президент выразил особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт.

"Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений в интересах Республики Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.

Поздравление Президента с Днем работников государственной статистики

Работникам и ветеранам органов государственной статистики

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 105-летием со дня образования органов государственной статистики и профессиональным праздником - Днем работников государственной статистики.

Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране.

Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов.

Выражаю особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт.

Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений в интересах Республики Беларусь.

Александр Лукашенко,