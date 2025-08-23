3.70 BYN
Лукашенко: Труд работников органов госстатистики остается основой для стратегического планирования
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики страны со 105-летием со дня образования органов государственной статистики и профессиональным праздником - Днем работников государственной статистики. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране, - отметил глава государства. - Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов".
Президент выразил особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт.
"Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений в интересах Республики Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.
Поздравление Президента с Днем работников государственной статистики
Работникам и ветеранам органов государственной статистики
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 105-летием со дня образования органов государственной статистики и профессиональным праздником - Днем работников государственной статистики.
Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране.
Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов.
Выражаю особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт.
Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений в интересах Республики Беларусь.
Александр Лукашенко,
23 августа 2025 года.