Лукашенко - участникам Евразийского межправсовета: В борьбе можем выстоять только вместе

Заседание Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ в Минске
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главами правительственных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, напомнил о важности сохранять единство в условиях, когда идет передел мира, информирует БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, насколько важно сохранять и развивать экономическое сотрудничество, особенно в современных условиях. "Идет передел мира, конкурентное сражение, борьба. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе мы выстояли. А выстоять только можем вместе", - сказал белорусский лидер.

"Вы генералы в экономиках своих стран, - обратился Президент к участникам встречи. - Я человек уже… Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там "шепчемся по углам" во вред другим. Чепуха полная".

Ранее Владимир Зеленский в весьма нелицеприятном и хамском ключе прокомментировал недавние заявления Александра Лукашенко по украинской тематике после переговоров в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным.

Президент Беларуси тогда заявил о наличии хороших предложений по урегулированию украинского конфликта, на которые стоит согласиться нынешнему руководству в Киеве. Он также заявил о желании лично встретиться с Зеленским. "Я хотел бы с ним просто поговорить. У меня есть что ему сказать, - отметил в интервью журналистам белорусский лидер. - Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся - будет плохо всем".

