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Лукашенко учредил эмблему и флаг Министерства информации
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 277 "Аб афіцыйных геральдычных сімвалах Міністэрства iнфармацыi". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Указом учреждаются эмблема и флаг Министерства информации.
Эмблема представляет собой овал серебристого цвета с расходящимися от центра лучами, который обрамлен каймой зеленого цвета. В центре размещена аббревиатура "МI". Флаг воспроизводит изображение эмблемы.
Наличие официальных геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию традиций Министерства информации, а также его индивидуализации и распознаванию в медиапространстве.