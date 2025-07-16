Лукашенко учредил эмблему и флаг Министерства информации

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 277 "Аб афіцыйных геральдычных сімвалах Міністэрства iнфармацыi". Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Указом учреждаются эмблема и флаг Министерства информации.

Эмблема представляет собой овал серебристого цвета с расходящимися от центра лучами, который обрамлен каймой зеленого цвета. В центре размещена аббревиатура "МI". Флаг воспроизводит изображение эмблемы.