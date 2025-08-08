Лукашенко в деталях рассказал, как начиналась специальная военная операция

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью корреспонденту журнала Time news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bbe80ad-4d09-4d57-adf9-2a0e30cfc8cc/conversions/ae40d2f5-684f-4bf4-8d7b-cf856e0b46e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bbe80ad-4d09-4d57-adf9-2a0e30cfc8cc/conversions/ae40d2f5-684f-4bf4-8d7b-cf856e0b46e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bbe80ad-4d09-4d57-adf9-2a0e30cfc8cc/conversions/ae40d2f5-684f-4bf4-8d7b-cf856e0b46e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bbe80ad-4d09-4d57-adf9-2a0e30cfc8cc/conversions/ae40d2f5-684f-4bf4-8d7b-cf856e0b46e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 22 февраля 2022 года не знал, что в сторону Украины направятся российские войска. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.

Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси всегда были хорошие отношения с США, а с некоторыми американскими послами белорусскому лидеру довелось играть в хоккей в одной команде.

Однако отношения двух государств серьезно ухудшились, особенно после начала проведения Россией специальной военной операции. Как отметил белорусский лидер, начало было положено не Байденом или Трампом, а Украиной: "Они первыми начали на нас давить, как в народе говорят, первыми ввели санкции против нас, захватили 74 или 75 большегрузов, которые товары им везли в порты в Одессу. С началом этой операции они захватили наших водителей, больше 70 человек, и ввели санкции".

Белорусский лидер отметил, что даже после этого общался по-хорошему с украинской стороной и публично предупреждал Зеленского: "Верните наших людей, автомобили, грузы… Главное - людей, если не вернете, я буду вынужден провести военную операцию - с военными, спецназом - и освобождать этих людей".

Александр Лукашенко признался, что до 24 февраля 2022 года не знал, что с севера в сторону Украины будут идти российские войска. "Конечно, нет. И вы не знали, и я не знал. Ну, американцы предполагали, украинцы не верили. Я в этой кутюрьме варился все время. Это же вещь такая, если начинается операция какая-то, то знают несколько человек в Генеральном штабе - когда, какими силами", - заявил глава государства.

Президент рассказал, что о начале специальной военной операции он узнал из телефонного звонка Президента России Владимира Путина.

"У нас тогда проходили масштабные белорусско-российские учения. Настораживало ли нас, почему Россия предлагала такое немалое количество войск? Ну, мы всегда готовы к этому. Чем больше войск, тем лучше для нас, потому что мы могли задействовать приличную часть своих вооруженных сил", - констатировал белорусский лидер.

Когда совместные учения закончились, российская сторона начала выводить войска. "Это происходило по югу страны, практически на границе с Украиной. В какой-то момент повернули на юг, направо", - поделился Александр Лукашенко.