Лукашенко в деталях рассказал, как начиналась специальная военная операция
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 22 февраля 2022 года не знал, что в сторону Украины направятся российские войска. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.
Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси всегда были хорошие отношения с США, а с некоторыми американскими послами белорусскому лидеру довелось играть в хоккей в одной команде.
Однако отношения двух государств серьезно ухудшились, особенно после начала проведения Россией специальной военной операции. Как отметил белорусский лидер, начало было положено не Байденом или Трампом, а Украиной: "Они первыми начали на нас давить, как в народе говорят, первыми ввели санкции против нас, захватили 74 или 75 большегрузов, которые товары им везли в порты в Одессу. С началом этой операции они захватили наших водителей, больше 70 человек, и ввели санкции".
Белорусский лидер отметил, что даже после этого общался по-хорошему с украинской стороной и публично предупреждал Зеленского: "Верните наших людей, автомобили, грузы… Главное - людей, если не вернете, я буду вынужден провести военную операцию - с военными, спецназом - и освобождать этих людей".
Александр Лукашенко признался, что до 24 февраля 2022 года не знал, что с севера в сторону Украины будут идти российские войска. "Конечно, нет. И вы не знали, и я не знал. Ну, американцы предполагали, украинцы не верили. Я в этой кутюрьме варился все время. Это же вещь такая, если начинается операция какая-то, то знают несколько человек в Генеральном штабе - когда, какими силами", - заявил глава государства.
Президент рассказал, что о начале специальной военной операции он узнал из телефонного звонка Президента России Владимира Путина.
"У нас тогда проходили масштабные белорусско-российские учения. Настораживало ли нас, почему Россия предлагала такое немалое количество войск? Ну, мы всегда готовы к этому. Чем больше войск, тем лучше для нас, потому что мы могли задействовать приличную часть своих вооруженных сил", - констатировал белорусский лидер.
Когда совместные учения закончились, российская сторона начала выводить войска. "Это происходило по югу страны, практически на границе с Украиной. В какой-то момент повернули на юг, направо", - поделился Александр Лукашенко.
По словам Президента, столкновения начались чуть раньше, на Донбассе. Вот как эту ситуацию описал сам глава государства: "Почему я говорю, что это не подготовлено? Просто, вспоминаю, по-моему, за двое суток или за сутки мы встречались с Путиным где-то в Подмосковье. Мы с ним летели в вертолете. Звонок в вертолет, он снимает трубку спецсвязи, и ему докладывают, что украинцы постреливают или начали стрелять. Что делать? Гражданское население. Он мне сразу говорит: "Слушай, у нас на Донбассе гражданское население". Я говорю: "Ну так надо вывозить". Потому что это же уже часть Донбасса, на которой войска России находились. Я говорю: "Это уже, считай, твои люди, их надо вывозить, спасать гражданское население". Он ответил: "Надо людей защитить, сажайте в автобус и вывозите", - поделился воспоминаниями гала государства.