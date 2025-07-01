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Лукашенко: Выбор даты для празднования Дня Независимости исторически обоснован
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Выбор даты для празднования Дня Независимости исторически обоснованnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0f2cf5-93ba-4cb4-bef6-9a54513e2047/conversions/fc198ba6-6980-4166-94e7-eed6466e94df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0f2cf5-93ba-4cb4-bef6-9a54513e2047/conversions/fc198ba6-6980-4166-94e7-eed6466e94df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0f2cf5-93ba-4cb4-bef6-9a54513e2047/conversions/fc198ba6-6980-4166-94e7-eed6466e94df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe0f2cf5-93ba-4cb4-bef6-9a54513e2047/conversions/fc198ba6-6980-4166-94e7-eed6466e94df-xl-___webp_1920.webp 1920w
Выбор даты для главного государственного праздника Беларуси исторически обоснован и принят сердцем каждого белоруса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.
"В самый острый момент победоносного наступления Красной армии день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая, символом возрождения белорусской земли да и всего советского народа. Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе - воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но и наших отцов и дедов", - подчеркнул Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.