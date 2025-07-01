Лукашенко: Выбор даты для празднования Дня Независимости исторически обоснован

Выбор даты для главного государственного праздника Беларуси исторически обоснован и принят сердцем каждого белоруса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 1 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, пишет БЕЛТА.

"В самый острый момент победоносного наступления Красной армии день освобождения Минска стал предвестником победного 9 Мая, символом возрождения белорусской земли да и всего советского народа. Выбор даты нашего главного государственного праздника исторически обоснован и принят сердцем каждого из нас, каждого белоруса. В этом выборе - воля не только нас, современников, которые не могли поступить иначе, но и наших отцов и дедов", - подчеркнул Александр Лукашенко.