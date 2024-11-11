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Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением пассажирского самолета
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением пассажирского самолета в международном аэропорту Муан, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В Беларуси с большой болью и сочувствием восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах ужасной трагедии. В этот тяжелый час направляем свои слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.
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