Лукашенко выразил желание поговорить с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем желании поговорить с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам в Кремле по завершении встречи с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский. - Прим. БЕЛТА) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия (по урегулированию конфликта в Украине. - Прим. БЕЛТА). Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились. Поэтому я хотел бы (пока он там встретится с Президентом Путиным - он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить", - сказал глава белорусского государства.

"И, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России, от вас: у меня есть что ему сказать", - подчеркнул Александр Лукашенко.