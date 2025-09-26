3.64 BYN
Лукашенко выразил желание поговорить с Зеленским
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем желании поговорить с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил журналистам в Кремле по завершении встречи с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.
"Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович (Зеленский. - Прим. БЕЛТА) должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия (по урегулированию конфликта в Украине. - Прим. БЕЛТА). Которые, в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать. Россияне согласились. Поэтому я хотел бы (пока он там встретится с Президентом Путиным - он хочет этого, по всем каналам обращается и уже публично) с ним просто поговорить", - сказал глава белорусского государства.
"И, может быть, как раз это тот момент, когда это прозвучит в России, от вас: у меня есть что ему сказать", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. В начале СВО говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся - будет плохо всем", - добавил белорусский лидер.