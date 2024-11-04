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Лукашенко заявил, что белорусское образование не хуже зарубежного

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Образование в Беларуси не хуже зарубежного, и это факт. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате "Открытый микрофон с Президентом", сообщает БЕЛТА.

"То, что у нас образование не хуже, - это факт однозначный и в доказательствах не нуждается", - подчеркнул белорусский лидер.

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