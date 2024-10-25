3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Лукашенко заявил, что делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие
- Важно
Белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности Президента заявил, что делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко поздравил коллектив Службы безопасности Президента и вручил офицерам заслуженные награды.
Их девиз - служба без права на ошибку. Одно из самых боеспособных и технически оснащенных воинских формирований, надежное звено в системе национальной безопасности. Они защищают не только главу государства, но и высших должностных лиц, и высоких зарубежных гостей. Большинство сотрудников службы в силу специфики работы остается незаметным для окружающих, а их успехи под грифом "секретно". Эти люди защищают Беларусь. Обеспечение мира и спокойствия в стране - это их работа.
Президент поблагодарил за службу ветеранов и нынешних военнослужащих. И вручил особо отличившимся сотрудникам заслуженные награды.
"Время сложное. Я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие, чтобы стрелять. Только в учебных целях. Но если будет сложно, вы должны знать, что мы пойдем впереди. Вы пойдете впереди, в том числе и Президент. Такая наша жизнь. Но давайте будем делать все, чтобы этого не случилось", - сказал белорусский лидер.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все