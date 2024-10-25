Лукашенко заявил, что делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие

БЕЛТА

Белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности Президента заявил, что делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко поздравил коллектив Службы безопасности Президента и вручил офицерам заслуженные награды.

Их девиз - служба без права на ошибку. Одно из самых боеспособных и технически оснащенных воинских формирований, надежное звено в системе национальной безопасности. Они защищают не только главу государства, но и высших должностных лиц, и высоких зарубежных гостей. Большинство сотрудников службы в силу специфики работы остается незаметным для окружающих, а их успехи под грифом "секретно". Эти люди защищают Беларусь. Обеспечение мира и спокойствия в стране - это их работа.

Президент поблагодарил за службу ветеранов и нынешних военнослужащих. И вручил особо отличившимся сотрудникам заслуженные награды.