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Лукашенко заявил, что делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие

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БЕЛТА

Белорусский лидер Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю 30-летия со дня образования Службы безопасности Президента заявил, что делает все, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие, сообщает БЕЛТА. 

Александр Лукашенко поздравил коллектив Службы безопасности Президента и вручил офицерам заслуженные награды.

Их девиз - служба без права на ошибку. Одно из самых боеспособных и технически оснащенных воинских формирований, надежное звено в системе национальной безопасности. Они защищают не только главу государства, но и высших должностных лиц, и высоких зарубежных гостей. Большинство сотрудников службы в силу специфики работы остается незаметным для окружающих, а их успехи под грифом "секретно". Эти люди защищают Беларусь. Обеспечение мира и спокойствия в стране - это их работа.

Президент поблагодарил за службу ветеранов и нынешних военнослужащих. И вручил особо отличившимся сотрудникам заслуженные награды.

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"Время сложное. Я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие, чтобы стрелять. Только в учебных целях. Но если будет сложно, вы должны знать, что мы пойдем впереди. Вы пойдете впереди, в том числе и Президент. Такая наша жизнь. Но давайте будем делать все, чтобы этого не случилось", - сказал белорусский лидер.

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