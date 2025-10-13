Оман выделит Беларуси землю под создание туристического кластера

Беларусь получит от Омана территорию для строительства туристического кластера. О данной договоренности сообщил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений. Глава государства отметил, что развитие отношений с Оманом, открывает для белорусского бизнеса новые перспективы и рынки сбыта, сообщает БЕЛТА.

"Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты. Это ж буквально час (на час больше продолжительность полета, чем в ОАЭ. - Прим. Ред.) - и ты там, в океане. Открытый океан. Вот, пожалуйста, приходите, работайте, дверь открыта. Но надо идти, надо идти!" - отметил глава государства.

"Это моя задача открыть дверь - заходите, работайте. Телепались, Омана этого не видели. Они с удовольствием нас принимают. Порты, заводы - пожалуйста, берите, смешивайте калийные удобрения, производите новые там, продавайте. Столько направлений открывается!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что оманская сторона готова реализовывать масштабные проекты и на территории Беларуси. Один из них - строительство целлюлозно-картонного комбината, меморандум о чем был заключен 6 октября по итогам переговоров в Минске Президента Беларуси с Султаном Омана. "Это же под два миллиарда инвестиций. Они доверят, готовы у нас строить его", - отметил Президент.