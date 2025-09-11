3.64 BYN
Лукашенко заявил, что ценит искреннюю позицию Ватикана против санкций
Принимая верительные грамоты Апостольского нунция в Беларуси Иньяцио Чеффалиа, Президент Беларуси высоко оценил последовательную и искреннюю позицию Ватикана против санкций, сообщает БЕЛТА.
"Высоко ценим последовательную, искреннюю позицию Ватикана против санкций, - сказал Александр Лукашенко. - Вижу значительный потенциал для объединения наших усилий во имя мира в Европе и на планете".
Говоря про отношения Беларуси и Ватикана, Президент подчеркнул, что они основаны на взаимном уважении, диалоге и традиционных ценностях, а также на близости или совпадении подходов по многим международным темам.
Белорусский лидер заверил, что в Беларуси готовы обсуждать любые вопросы глобального и двустороннего формата с новым представителем понтифика в Беларуси.