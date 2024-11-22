Лукашенко заявил, что в правительстве и Администрации Президента не должно быть никакой размазни

Никакой размазни не должно быть ни в правительстве, ни в Администрации Президента. Такое заявление сделал белорусский лидер, принимая кадровые решения, пишет БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что в 2025 году и во всей пятилетке главным требованием, как и для всех государственных служащих, станет исполнительская дисциплина и ответственность за принимаемые решения.

"Наводите порядок в МИДе. Железное требование, без всякой дури. Люди грамотные, умные, дипломатов неумных нет. Должны быть жесткие требования там, где нужно, и исполнительская дисциплина со стороны подчиненных. Это касается всех. Никакой размазни быть не должно ни в Администрации, ни в правительстве, ни у вас. Выдержим этот тренд, будем работать в таком ключе - у нас все получится, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Дисциплинки у нас не хватает, особенно исполнительской. Отписаться, какую-то туфту прислать Президенту мимо Крутого. Он подмахнет - давай, Президент, там разбирайся".