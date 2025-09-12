3.64 BYN
Лукашенко заявил о хорошем урожае картофеля в Беларуси
В Беларуси в 2025 году хороший урожай картофеля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии открытия реконструированного историко-культурного комплекса "Лошицкий" в Минске, сообщает БЕЛТА.
Глава государства, общаясь со строителями и сотрудниками комплекса, затронул актуальную тему уборочной кампании, отметив, что уборка зерновых и колосовых практически завершена. Виды на урожай в этом году были порядка 11 млн т. Но, судя по актуальным данным, цифры будут еще более высокими. С полей страны уже намолочено около 9 млн т зерна с учетом рапса. Уборка кукурузы еще продолжается, ее планируется собрать около 2 млн т. Таким образом общий объем зерна составит порядка 11 млн т. "Это очень много. Редко какая страна собирает на душу населения столько хлебов. Это значит будем с хлебом", - сказал Александр Лукашенко.
Что касается картофеля, с наличием которого в магазинах были проблемы весной этого года, его вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт. По словам Президента, ситуацию с недостатком картофеля проанализировали, факторов, которые к ней привели, много. "Мы знаем и больше не допустим", - подчеркнул глава государства. По поручению Александра Лукашенко, посевные площади под картофель были увеличены. "В этом году хороший урожай. Будем с картошкой", - заверил Президент.