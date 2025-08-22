Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Мирный план по Украине - Лукашенко рассказал подробности своего разговора с Трампом

Мирный план по Украине - Лукашенко рассказал подробности своего разговора с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, рассказал о мирном плане по Украине, о котором говорил в телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. Но самое главное сейчас - остановить боевые действия и гибель людей.

(Новость будет дополняться)

Александр ЛукашенкоДональд Трамптелефонный разговормирные переговорыПрезидент Беларуси