Мирный план по Украине - Лукашенко рассказал подробности своего разговора с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, рассказал о мирном плане по Украине, о котором говорил в телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, сообщает БЕЛТА.