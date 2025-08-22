3.70 BYN
Мирный план по Украине - Лукашенко рассказал подробности своего разговора с Трампом
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, рассказал о мирном плане по Украине, о котором говорил в телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что для достижения мира необходимо пройти несколько этапов. Но самое главное сейчас - остановить боевые действия и гибель людей.
(Новость будет дополняться)