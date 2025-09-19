Митрополит Вениамин рассказал Лукашенко о монастыринге, становящемся популярным у молодежи

Фото: Витебский городской исполнительный комитет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5d97a9c-30f2-4d46-8ad3-2bae08755575/conversions/25fa48cd-84bb-41fe-a03d-2f69fe974b98-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Витебский городской исполнительный комитет

Не надо никого заставлять приобщаться к религии, но надо создавать условия, чтобы в церковь шла молодежь. Таким мнением поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения Свято-Успенского Жировичского митрополичьего мужского монастыря, пишет БЕЛТА.

Глава государства во время общения с митрополитом Вениамином затронул тему воспитания молодого поколения на традиционных ценностях и приобщения молодежи к религии. Александр Лукашенко обратил внимание, что никого не нужно заставлять ходить в церковь. "Гнать никого не надо, но условия надо в церкви создавать, чтобы молодежь (приходила в храмы. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Президент. Важное значение церкви в том, чтобы она закладывала духовные, моральные основы. Но вместе с тем надо проявлять и гибкость в отдельных вопросах, учитывать современные реалии, чтобы быть ближе к людям. "Мы же ее (молодежь. - Прим. БЕЛТА) не переделаем. В чем-то переделать вы должны, но уж радикально не переделаем, поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви", - ориентировал глава государства.

"Не надо переделывать, но корректировать", - согласился митрополит Вениамин.

Президент на это заметил, что в Беларуси на данном этапе получается справляться с этой задачей. "Пока получается. В Беларуси - как нигде. Но в этом наша и беда - зависть и прочее", - добавил Александр Лукашенко.

По словам церковнослужителей, в молодежной среде в Беларуси, например, набирает популярность такое направление, как монастыринг, оно распространено и в других странах. Это когда люди приезжают в монастырь, чтобы, как сказал митрополит Вениамин, "оторваться от интернета, телефона, пожить, потрудиться".

"Только чтобы они не отрывались по-своему тут", - заметил Президент, намекая на значение этого слова на молодежном сленге.