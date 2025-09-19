3.64 BYN
Митрополит Вениамин рассказал Лукашенко о монастыринге, становящемся популярным у молодежи
Не надо никого заставлять приобщаться к религии, но надо создавать условия, чтобы в церковь шла молодежь. Таким мнением поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения Свято-Успенского Жировичского митрополичьего мужского монастыря, пишет БЕЛТА.
Глава государства во время общения с митрополитом Вениамином затронул тему воспитания молодого поколения на традиционных ценностях и приобщения молодежи к религии. Александр Лукашенко обратил внимание, что никого не нужно заставлять ходить в церковь. "Гнать никого не надо, но условия надо в церкви создавать, чтобы молодежь (приходила в храмы. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Президент. Важное значение церкви в том, чтобы она закладывала духовные, моральные основы. Но вместе с тем надо проявлять и гибкость в отдельных вопросах, учитывать современные реалии, чтобы быть ближе к людям. "Мы же ее (молодежь. - Прим. БЕЛТА) не переделаем. В чем-то переделать вы должны, но уж радикально не переделаем, поэтому где-то надо чуть-чуть и приспособиться, чтобы люди были наши, чтобы они были в церкви", - ориентировал глава государства.
"Не надо переделывать, но корректировать", - согласился митрополит Вениамин.
Президент на это заметил, что в Беларуси на данном этапе получается справляться с этой задачей. "Пока получается. В Беларуси - как нигде. Но в этом наша и беда - зависть и прочее", - добавил Александр Лукашенко.
По словам церковнослужителей, в молодежной среде в Беларуси, например, набирает популярность такое направление, как монастыринг, оно распространено и в других странах. Это когда люди приезжают в монастырь, чтобы, как сказал митрополит Вениамин, "оторваться от интернета, телефона, пожить, потрудиться".
"Только чтобы они не отрывались по-своему тут", - заметил Президент, намекая на значение этого слова на молодежном сленге.
"В этом плане все строго", - заверили главу государства.