На совещании у Президента Беларуси обсудили вопрос совершенствования деятельности КГБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа провел совещание, на котором подняли вопрос деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларуси. Среди главных тем заявлено возможное совершенствование работы этой структуры, пишет БЕЛТА.

В начале глава государства отметил, что проведение мероприятия связано не только с той ситуацией, которая складывается внутри страны. "Но больше всего - с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи - Польша и страны Балтии, - сказал Президент. - Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы в стране, я, прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока".

Что касается основной тематики совещания, то, как известно, некоторое время назад председатель КГБ предложил совершенствование деятельности КГБ. Александр Лукашенко решил обсудить эти инициативы в кругу людей, деятельность которых была связана с этой структурой.

С основным докладом по заявленной тематике выступил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. В числе участников мероприятия - председатель КГБ Иван Тертель, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик.

Александр Лукашенко уточнил, что при совершенствовании деятельности КГБ не планируется сокращать денежное довольствие или заработные платы сотрудников этой структуры. "Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Мы с председателем здесь отладили эту систему. Я всегда после определенных операций его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, должны их получить, даже сверх того", - заявил глава государства.

Но в то же время Президент обратил внимание на сохранение разумной численности КГБ и рационального использования финансовых ресурсов.

"Мы договорились о том, что ни в коем случае не будем повышать численность по всем направлениям. Вы видите, что происходит. У нас приличный отток от гражданских специальностей в военные и так далее. Поэтому люди нужны на производстве прежде всего. Оттуда забирать людей по большому счету мы не имеем никакого права. Это касается всех, в том числе Комитета госбезопасности. Это если говорить о численности", - обратился к участникам совещания Александр Лукашенко.

Белорусский лидер затронул тему материальных затрат, которые должны быть рациональными и не использоваться на неперспективные направления. "Надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим в целом. Из этого надо исходить, а не наращивать траты на какие-то неперспективные дела", - добавил он.