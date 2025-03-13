Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где враги - Лукашенко

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bcc66c5-867e-4f22-a42e-1a7bc68d2306/b7395c4e-e5d9-45ca-8381-26a262bc5b5d.jpg 2025-03-13T12:24:21.000000Z00

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о народной поддержке в Беларуси курса на сотрудничество с Россией. Это в том числе продемонстрировали и итоги прошедших президентских выборов. Об этом белорусский лидер заявил на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.

"Я долго думал о том, что можно сказать о наших отношениях. Они действительно, как вы сказали, вышли на очень высокий уровень. Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории. Идем непроторенным путем. Это все непросто. Но, как вы говорили, у нас есть хорошее зеркало, где мы видим наши шаги. И это экономика, торгово-экономические отношения. И каждый год (при всех проблемах - они были и будут) мы прирастаем. Это говорит о том, что мы движемся в нормальном направлении", - сказал Президент.

Говоря о прошедших в Беларуси президентских выборах, Александр Лукашенко обратил внимание, что в ходе подобных политических кампаний всегда так или иначе стоит вопрос об определенном выборе вектора между Востоком и Западом.

"Наши выборы - это всегда одна сторона и другая. Другая сторона, как в известном фильме говорили, разбежалась. Часть сбежала на Запад небольшая. Но все-таки в Беларуси они есть, притаились. Где-то кто-то молчит", - констатировал глава государства.

В этой связи он констатировал очень высокую явку избирателей на прошедших выборах и процент голосов, который был отдан в поддержку действующего Президента. "Хотя со всех сторон сдерживающие были факторы. Все наших людей придерживали. В СМИ (оппозиционных. - Прим. БЕЛТА) и прочее, чтобы они не ходили на выборы", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что почти 87% избирателей проголосовали в его поддержку. "А ведь это было голосование: "Мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там?" Ну вот ответ. Народ дал ответ. И у нас этот вопрос, как главный вопрос, тихо, непублично, он всегда стоял. Это особенность наших выборов всех. Поэтому вы нисколько не сомневайтесь. Не только я, мои коллеги - члены правительства, депутаты - сторонники теснейших наших отношений, - заявил глава государства. - Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Мы всегда придерживались подобного курса. И очень важно, что народ продемонстрировал. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где наши противники, враги и соперники".

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за начало официального визита. "Надо эта демонстрация для белорусов, россиян, что мы вместе. Что мы являемся суверенными независимыми государствами, но в то же время мы - родные люди. Что будем продвигать и дальше", - сказал глава государства.