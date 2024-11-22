"Не дождетесь": что Лукашенко ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья

"Если вы хотите работать - работайте, - обратился Президент к участникам мероприятия и в их лице ко всем ответственным должностным лицам. - Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать Президенту. И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет Президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет".