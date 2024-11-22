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"Не дождетесь": что Лукашенко ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья, пишет БЕЛТА.
Глава государства еще раз напомнил всем собравшимся об исполнительской дисциплине и необходимости тщательной проработки всех принимаемых решений с точки зрения интересов страны и эффективности для экономики.
"Если вы хотите работать - работайте, - обратился Президент к участникам мероприятия и в их лице ко всем ответственным должностным лицам. - Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать Президенту. И получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет Президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет".
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"Не дождетесь": что Лукашенко ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья
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