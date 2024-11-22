Лукашенко: Основной целью госинвестпрограммы является создание и развитие инфраструктуры Беларуси

Основной целью государственной инвестиционной программы является создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 15 января во время доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщает БЕЛТА.

Глава государства накануне, принимая кадровые решения, обратил внимание ответственных должностных лиц на то, что не подписал внесенный ему на рассмотрение проект указа об утверждении госинвестпрограммы и вернул документ правительству. "Важнейший документ. Я его не подписал, как обычно вернул правительству. Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно, - потребовал накануне Александр Лукашенко. - Поменьше мероприятий, поменьше дергать людей. Надо сосредоточиться на конкретных вопросах".

В результате на доклад Президенту об утверждении госинвестпрограммы приглашен широкий состав участников, включая руководство правительства и ряда министерств, а также Администрации Президента, Совета безопасности, Комитета государственного контроля, минских областного и городского исполкомов.

Президент начал мероприятие с очередного предупреждения о том, что наступивший 2025 год будет непростым, не менее сложным, чем 2024-й, точно.

В нынешней ситуации опираться преимущественно на емкость соседнего, российского, рынка, невозможно, считает Александр Лукашенко. "Прогноз россиян по ключевым индикаторам развития крайне осторожный: рост экономики в пределах 1,5-2,5 %, двузначные банковские ставки, растущий дефицит бюджета (более 1,2 трлн рублей)", - заметил Президент.

Вместе с тем белорусское правительство устанавливает показателем эффективности своей работы в текущем году ВВП выше 104 %. "Неплохо", - дал свою оценку глава государства. Основным источником роста ВВП заявлены инвестиции на уровне почти 108 %. Планируется освоить почти 50 млрд рублей. Это примерно 18 % ВВП Беларуси.

"Правительство и Администрация Президента видят основной целью выход на порог безопасности по инвестициям не ниже 20 % ВВП. Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем", - подчеркнул Александр Лукашенко. И сразу обозначил важный вопрос: насколько данная цифра обоснованна.

Президент обратил внимание, что структура инвестиций по направлениям финансирования практически не меняется. В нее входят три ключевых блока. Львиную долю занимают проекты реального сектора (примерно 60 % инвестиций). На строительство жилья приходится около 20 %. Последний блок - инженерная, транспортная, социальная инфраструктура (порядка 20 %), строительство которой - ответственность государства. "Эти объекты мы финансируем в рамках государственной инвестиционной программы и таких же региональных программ", - уточнил Президент.

Консолидированно из всех бюджетов на указанные цели потребуется около 6,5 млрд рублей. В государственную инвестиционную программу включены объекты верхнего уровня на 2,2 млрд рублей, в региональные заявлено более чем на 4 млрд.