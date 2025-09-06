Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новые кадры Президента в Китае, реакция Минска на учения у границ - покажет рубрика "Время Первого"

Неожиданные кадры насыщенного визита Президента и эксклюзивные комментарии из политических кулуаров покажет рубрика "Время Первого".

Что привез борт № 1? Реакция Запада на пекинские встречи и реакция Минска на шоу у наших рубежей. Не пропустите 8 сентября в "Главном эфире"!

