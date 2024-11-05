Официальный визит Лукашенко в Пакистан - какие перспективы у Минска и Исламабада

В Исламабаде начался белорусско-пакистанский бизнес-форум как площадка для интенсификации отношений. Более 250 компаний ищут выгодное партнерство. Пакистану интересно все, что связано не только с сельским хозяйством, но и нашими инженерными возможностями. Что касается политической воли, то она на высоком уровне. Беларусь и Пакистан за последний год очень продвинулись в разного уровня договоренностях. Этот визит - официальный - должен дать новый стимул во взаимопонимании Минска и Исламабада.

Если говорить про Пакистан, начинать нужно с того, что это самая большая страна в Южной Азии. Сунниты и шииты - 97 % населения Пакистана - мусульмане. Это еще не арабский мир, но уже как бы не Индия, все это дает очень специфический колорит.

Факт 40 % населения Пакистана занято в аграрном секторе

В Исламабаде, официальной столице Пакистана, плюс 25. И это зима. Конечно, с урожаем здесь нет проблем в целом. Они выращивают пшеницу и хлопок, главный фрукт, в том числе на экспорт - манго. И конечно рис. На белорусско-пакистанском бизнес-форуме, который открылся сегодня, за рисом приехали из Гродненской области - из Лиды.

Стратегия сотрудничества

В зале бизнесмены из разных сфер деятельности. Не только агросектор с нашей сельхозтехникой (тракторы "Беларус" здесь знают очень хорошо), но и микроэлектроника, оборудование для энергетики, фармацевтика - это уже про сегодняшний интерес.

Контракты на 17 млн долларов

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Уже готовы к подписанию 8 документов на общую сумму более 17 млн долларов. Переговоры будут проходить два дня. Я думаю, дополнительно будет подписан еще ряд документов, протоколов о намерениях, которые еще впереди. Динамика товарооборота - наш экспорт в 2023 году был более чем 250 %. И к этим 250 % в 2024 году за полугодие мы прибавили еще 130 %. Темпы роста нашего экспорта впечатляют: за этот промежуток времени, за полгода 2024 года, составил более 17 млн долларов".

Логистика Минска и Исламабада

В абсолютной цифре по прошлому году наторговали страны на 50 млн долларов. Понятно, что объемы товарооборота стараются "вырастить" кратно. Не последний вопрос - логистика. Прямой рейс между Минском и Исламабадом - примерно пять часов лета. Это для туристов. Что касается грузов, они идут морским путем, и вот этот путь можно сократить

Дмитрий Коваленок, гендиректор РУП "Белтаможсервис":

"Сегодня логистика составляет порядка 7 тыс. долларов, 8 тыс. долларов, если говорим про импортно-экспортные поставки. Я думаю, что если мы наладим правильные партнерские отношения, можем их сократить на 15 %".

Дорожная карта партнерства до 2027 года

Беларусь и Пакистан говорят о партнерстве до 2027 года. Уже подготовили дорожную карту о всестороннем сотрудничестве. Алексей Кушнаренко, министр энергетики в коротком интервью пояснил: "В Пакистане достаточно конкуренции, в том числе со стороны Китая, но мы к ней готовы".

В Пакистане наладят сборочные производства белорусской техники

Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:

"Есть конкретные намерения белорусских производителей налаживать здесь сборочные производства сельскохозяйственной и грузовой техники. Это могут быть многофункциональные центры, сборочные производства. И мы отмечаем колоссальный интерес пакистанской стороны в этом направлении. Думаю, в рамках форума это подтвердится конкретными контрактами и соглашениями. Потому что уже сейчас львиную долю экспорта в Пакистан как раз занимают поставки белорусской техники".

Мнения о МТЗ

На площадке представители МТЗ с пакистанской стороны. Наши тракторы в стране хорошо знают: прочные, понятные, эффективные

Шахзад Риаз, глава Агентства по продаже белорусских тракторов в Пакистане:

"Белорусские трактора требуют мало ремонта, поэтому люди и берут их - прекрасная репутация в Пакистане. И сейчас стоит вопрос о закупке новых моделей".

Экспорт услуг

Товары и услуги. Здесь тоже и бизнес, и правительство готовы к партнерству, например, образовательные услуги, которые может организовать "Минск" всегда в большом спросе

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

"Нужно, во-первых, содействие в создании современных центров компетенций, в которых по коротким программам, по рабочим профессиям они могли бы готовить кадры для своей экономики. Как мы видим, это совпадает с профилем возобновляемой энергетики, традиционной энергетики, сельского хозяйства (поскольку нашей техники тоже достаточно много сюда поставляется)".

Всем интересно, потому что это движение в две стороны. Пакистан видит и возможности для своего экспорта. Легкая промышленность и фармацевтика - их конек

Потенциал Пакистана

Джам Камал Хан, министр торговли Пакистана:

"У Пакистана также большой потенциал в углеводородной промышленности. Некоторые наши компании работают здесь уже 70 лет. А Беларусь имеет значительный технологический опыт в использовании и переработке углеводородов. Мы хотели бы изучить эти наработки для нужд Пакистана. На данный момент эти сферы представляют обоюдный интерес для двух стран".

Над прямыми контрактами и над тем, чтобы познакомиться, бизнесмены будут работать в общей сложности несколько дней.

Факт 240 млн человек - население Пакистана

Белорусско-пакистанский бизнес-форум - идея на 240 млн человек - столько живет в Пакистане. Всех нужно накормить, всем нужна работа. Пакистан считается сельскохозяйственным государством, значительная часть населения занята в этом секторе. Но в Беларуси они ищут еще инженерные школы и технологии. Это тезис звучал сегодня не раз. Для того чтобы эти отношения интенсифицировались, нужна политическая воля. Визит главы белорусского государства - тому подтверждение.

Официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан

Борт номер 1 в Исламабаде приземлился в 17:20 - по расписанию.

Локация военная авиабаза "Нур Хан" - это еще ВИП-терминал для высоких зарубежных гостей.

Встреча лидера

Встречал белорусского лидера премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Визит Александра Лукашенко в статусе "официальный", поэтому протокол соблюдается от и до

Программа визита

26 ноября стороны ждет ряд встреч в узком формате и расширенном составе с участием членов делегации. На повестке есть вопросы и региональной безопасности, и работы в общих международных организациях. Для Пакистана и Беларуси это ШОС