От авиастроения до метро - Лукашенко обозначил новые сферы сотрудничества со Свердловской областью

Беларусь усиливает присутствие своих технологий и компетенций на Среднем Урале. Новые проекты, которые уже в запуске и еще только планируются, Президент Беларуси 24 февраля обсудил с губернатором Свердловской области.

Сотрудничество с российскими регионами для нашей страны имеет стратегическое значение. За последние несколько лет вместе мы проделали колоссальную работу по импортозамещению и кооперации. У Беларуси и Свердловской области сильная промышленная база, поэтому объединяем усилия.

Сегодня в Минске открылся новый центр, где будут создавать компоненты для авиастроительной отрасли.

На несколько дней слетать прямым рейсом из Екатеринбурга в Минск, чтобы лично решить текущие вопросы и договориться о новых проектах, - для партнеров из Свердловской области это обычная практика. Тем более губернатор задает тон. Он человек инициативный, давно в теме. Евгений Куйвашев возглавляет регион с 2012 года.

Постоянные контакты на всех уровнях, их поддержка и развитие - все это сказывается на динамике двусторонних отношений. Например, обычная торговля ежегодно прибавляет по 10 %, а сам товарооборот приближается к 1 млрд долларов.

Приветствуя в Минске руководителя российского региона, глава государства отметил, что это уже их вторая встреча в Беларуси. Первая состоялась в 2019 году. "С тех пор прошло немало времени. Мы все-таки, как бы ни было сложно, двигались вперед. И, как мне докладывают, на сегодняшний день мы имеем в товарообороте почти миллиард долларов", - сказал белорусский лидер.

"Есть направления, по которым мы можем сотрудничать. Ваша область всегда была, есть и, я думаю, останется крепко промышленной областью (хотя и сельское хозяйство вы подтянули). Развита промышленность у вас. Мы также промышленная республика. Вы знаете все, что мы можем производить: это и автомобилестроение, и кое-чего мы добились в сельском хозяйстве (тоже благодаря России и тому рынку, на котором мы востребованы как аграрная страна, которая производит хорошие продукты питания)", - отметил глава государства. По его словам, отечественные предприятия традиционно представляют свою продукцию на одной из крупнейших промышленных выставок России - "Иннопроме". "И будем это делать, это очень важно", - подчеркнул Президент.

Президент о сотрудничестве: Как бы не было сложно, двигались вперед

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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:

"Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, прежде всего я позвольте лично поздравить Вас с избранием на пост Президента Республики Беларусь. И, конечно же, пожелать дальнейших успехов в государственной деятельности на благо белорусского народа и Союзного государства России и Беларуси. И действительно так складываются отношения, что мы все больше и больше с каждым годом сближаемся, мы реализуем ряд серьезнейших проектов, мы очень близко общаемся, и вы настоящие самые близкие друзья для нас. И я совершенно отчетливо об этом говорю. Я хочу сердечно поблагодарить Вас за эту встречу и возможность проинформировать Вас о ходе развития наших взаимоотношений".

Поставки коммунальной и пассажирской техники

"Иннопром", о которой упомянул глава государства, - это международная промышленная выставка, где байеры и производители со всего мира демонстрируют свои возможности. Свердловская область закупила в Беларуси крупную партию пожарных машин. Другая наша автомобильная техника тоже пользуется большим спросом в регионе. Как и пассажирский транспорт - трамваи и троллейбусы.

Еще одно потенциально интересное направление - это обновление парка трамваев для Екатеринбурга. Как во многих регионах, техника в значительной степени изношена, требует замены или комплексного ремонта. А Беларусь в этом плане имеет компетенции и опыт. "Мы готовы работать над заменой этого парка. Где-то новое (осуществить поставки новых единиц трамваев. - Прим. ред.), где-то ремонт осуществлять. В этом плане мы с вами готовы работать. Вроде бы новое направление (в двустороннем сотрудничестве. - Прим. ред.), но для нас оно очень известное", - обратил внимание Президент.

"Все, о чем вы договоритесь, что вам понравится… Будем работать с нашей Свердловской областью - не чужой для нас", - сказал глава государства.

От авиастроения до строительства метро

Сегодня в Екатеринбурге есть только одна ветка метро. Но город-миллионник нуждается и во второй, и в третьей. Тем более в западной и восточной частях Екатеринбурга много развивающихся микрорайонов.

Как строят белорусы - наслышаны. В декабре 2024 года Александр Лукашенко принимал участие в открытии новых станций. Они эстетичные, комфортные и безопасные. Наши специалисты готовы помочь в проектировании и строительстве таких же для екатеринбургского метрополитена.

И еще один проект. На нашем 558-м авиаремонтном в рамках союзной программы создают легкомоторный самолет "Освей". Он способен перевозить как пассажиров, так и грузы.

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"Новый самолет "Освей". Мы уже на своем заводе делаем немало деталей для вашей авиапромышленности. Для нас это важно. Мы потихоньку идем от ремонтов самолетов к производству этих самолетов. Особенно делаем ставку на производство самолета "Освей" здесь, в Беларуси, и поставки на российский рынок", - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, прорабатываются и другие направления совместного сотрудничества. Например, в вопросе строительства метрополитена. "Мы готовы проектировать, готовы заниматься строительством метрополитена у вас. Если вас это устраивает, если мы вам подходим, будем у вас работать", - сказал Александр Лукашенко.

Губернатор Свердловской области России считает, что у промышленности обеих стран есть компетенции, которые они сохранили и приумножили. "И для нас крайне важно сложить эти компетенции, сделать очень высококачественный, конкурентоспособный на мировом рынке продукт", - сказал он.

Другие необходимые компоненты для авиастроительной отрасли будут выпускать в Минске в инжиниринговом центре. Его открытие состоялось сегодня.

Открытие инжинирингового центра в Минске

Андрей Голобородько, директор ООО "Швабе":

"Мы всегда стремились к тому, чтобы делать вещи лучше и дешевле. Данный метод позволит нам перейти от стандартов, таких как металл, пластик, дерево, в композитные материалы. Мы делаем наши изделия легче. Автомобили ездят дальше, быстрее. Если мы говорим про авиационную отрасль, то мы можем взять больше полезной нагрузки. Системы оптического наблюдения, которые на сегодняшний день представлены у нас здесь, используются в Министерстве чрезвычайных ситуаций, в спасении. Также используются на вертолетах с реанимацией, в скорой помощи на территории Российской Федерации и Республики Беларусь".

Повышение локализации

Еще один вопрос - повышение локализации в машиностроении. Так, у БЕЛАЗа создано и успешно работает первое на территории Беларуси совместное предприятие с екатеринбургской компанией по производству гидравлики.

Это позволило заменить в БЕЛАЗах западный импорт.

Совет делового сотрудничества

Союзными комплектующими планируют обеспечить и других отечественных производителей техники.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ":

"На сегодняшний день в среднем уровень локализации белорусско-российский в наших основных продуктах это 80 % и больше. На самом деле очень высокий уровень локализации для таких изделий сложных технически. И он достигнут благодаря многолетнему сотрудничеству наших стран и наших предприятий".

Максим Богатов, гендиректор "Пневмостроймашина" (Россия):

"Постепенно начинаем локализацию в части механической обработки. В следующем квартале мы планируем уже изготавливать корпуса на территории Беларуси. Идет постепенно локализация продуктов. В планах у нас зайти на Гомсельмаш. Так как пневмостроймашина является также серийным поставщиком на Гомсельмаш, на комбайны, мы хотим эту часть бизнеса передать на территорию Беларуси".

Что касается поставок техники коммунальной и пассажирской, белорусы готовы предложить меры финансовой поддержки от наших банков для экспорта.

Финансовая поддержка экспорта в Свердловскую область

Об этом сегодня шла речь на переговорах в правительстве. Письмо, где подробно расписаны все инструменты и сроки выплат, премьер-министр Роман Головченко подписал в адрес губернатора.

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Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Причем эти модели финансирования могут быть индивидуально структурированы под конкретную финансовую сделку. Это и кредитование предприятий заказчиков, и фондирование региональных банков, лизинговых компаний. У нас с целым рядом субъектов Российской Федерации очень активно сейчас эти схемы применяются. Каждый для себя выбирает наиболее комфортный вариант, исходя из того, как у него выстроены отношения с кредитными и банковскими учреждениями. Эти инструменты могли бы примениться в том числе и по нашему проекту по модернизации трамвайного парка, в сфере строительства, дорожного хозяйства. Знаем, какое внимание вы уделяете транспорту. Это всегда такая очень злободневная тема для населения и соответственно для властей".

Выставка "Иннопром" пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября