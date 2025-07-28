Трамп пригрозил сократить отведенные 50 дней на достижение мира в Украине

Дональд Трамп пригрозил изменить условия ультиматума по Украине, а именно: сократить отведенные на достижение мира 50 дней. Заявил буквально следующее: "Собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет".