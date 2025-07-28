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Трамп пригрозил сократить отведенные 50 дней на достижение мира в Украине
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп пригрозил изменить условия ультиматума по Украине, а именно: сократить отведенные на достижение мира 50 дней. Заявил буквально следующее: "Собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет".
14 июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий, он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
В Кремле заявили, что Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
Фото ТАСС