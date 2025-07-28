3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Лукашенко и Путин договорятся о личной встрече, чтобы обсудить самые важные вопросы
Белорусско-российское сотрудничество развивается по всем направлениям. Стало известно, что накануне состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Президенты Беларуси и России в ближайшее время договорятся о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
У глав государств всегда есть что обсудить. Пул тем как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке. По информации, накануне программные вопросы по телефону президенты не затрагивали.
28 июля во Дворце Независимости прошли переговоры с губернатором Тюменской области. Ставка на прямые контакты с регионами позволяет укреплять Союзное государство и прибавлять в торговле.
Основному "углеводородному" региону России Беларусь готова и дальше поставлять оборудование, необходимое для добычи. Работать сообща в нефтегазовом кластере заинтересована и сама российская сторона (подробности в видео).