Лукашенко и Путин договорятся о личной встрече, чтобы обсудить самые важные вопросы

Белорусско-российское сотрудничество развивается по всем направлениям. Стало известно, что накануне состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Президенты Беларуси и России в ближайшее время договорятся о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

У глав государств всегда есть что обсудить. Пул тем как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке. По информации, накануне программные вопросы по телефону президенты не затрагивали.

28 июля во Дворце Независимости прошли переговоры с губернатором Тюменской области. Ставка на прямые контакты с регионами позволяет укреплять Союзное государство и прибавлять в торговле.