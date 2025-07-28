3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
В Бресте открыли лапидарий
Ровно 81 год назад в ходе крупнейшей наступательной операции "Багратион" войска 1-го Белорусского фронта освободили Брест от немецко-фашистских захватчиков и завершили освобождение нашей земли. Дань памяти всем героям - 28 июля живые цветы легли к монументу в честь воинов-освободителей города над Бугом.
Также по случаю знаковой даты в Бресте открыли лапидарий, где собрано более 1,2 тыс. каменных артефактов. В частности, надгробия и их фрагменты со старого еврейского кладбища, которое существовало с начала XIX века.
"Это тоже часть истории. Мы читаем там про людей, которые были. Это сохранение памяти, это сохранение нашего прошлого, - рассказал Мордехай Райхинштейн, главный раввин Иудейского религиозного объединения Беларуси. - Есть еще один важный момент - это сохранение памяти тех наших соотечественников, которые были уничтожены фашистами во время Второй мировой войны. И очень важно сейчас, что наше государство продолжает политику, чтобы раскрывать те злодеяния, которые были".
Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
"Сегодня мы видим, что Брест развивается, не стоит на месте. Идут года, уходят люди, но мы сохраняем эту память о тех, кто воевал и защищал наш город. В Бресте сегодня много знаковых мест, и все они под зорким оком наших общественных объединений, школ, предприятий, организаций".
Напомним, 4 дня подряд накануне Брест грандиозно отмечал День города. 28 июля - завершение марафона мероприятий.