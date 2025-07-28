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Трамп заявил, что новый срок для достижения перемирия в Украине составит 10 - 12 дней
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп сокращает срок для достижения перемирия в Украине. Новый ультиматум - от 10 до 12 дней. Трамп заявил: "Нет причин ждать, мы просто не видим никакого прогресса".
Еще 14 июля президент США поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий, он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российские энергоносители.
В Кремле заявили, что Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным.
Фото ТАСС