Трамп: США готовы снова ударить по ядерным объектам Ирана

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США готовы нанести новый удар по ядерным объектам Ирана, если он попытается их восстановить. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

"Мы уничтожили их ядерный потенциал. Они могут начать все заново. Если они это сделают, мы уничтожим [ядерные объекты] быстрее, чем вы успеете щелкнуть пальцами. Мы будем вынуждены сделать это", - сказал американский лидер по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. Соединенные Штаты вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.