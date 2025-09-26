3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
От опасений к возможностям - Лукашенко рассказал, как БелАЭС открыла новые направления в экономике
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным рассказал, как БелАЭС повлияла на развитие страны, хотя поначалу опасались избытка электроэнергии, сообщает БЕЛТА.
"Я вам должен сказать: мы же тоже переживали. У нас не было дефицита энергии (до строительства БелАЭС. - Прим. БЕЛТА). Мы переживали, что построим станцию, а что будет дальше", - отметил глава государства.
Однако наличие дополнительных объемов электроэнергии повлекло развитие целых направлений, в том числе в экономике страны. Все больше появляется электромобилей, строятся зарядные станции. "Самое главное, что мы проэкспериментировали уже, - жилые дома перевели на электричество (речь об отоплении и горячем водоснабжении. - Прим. БЕЛТА)", - поделился Александр Лукашенко.
Владимир Путин в этой связи отметил, что есть также возможность более активно развивать сферу искусственного интеллекта, создавать дата-центры.
"У нас станции, которые были на газе, мы в холодном режиме (поддерживаем работу. - Прим. БЕЛТА). Мы там как раз разместили - майнинг осуществляем и так далее. Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают. Поэтому мы у "Газпрома" практически закупаем и будем закупать те же объемы газа. Я думаю, что "Газпром" в накладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ", - рассказал Президент Беларуси.