От опасений к возможностям - Лукашенко рассказал, как БелАЭС открыла новые направления в экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным рассказал, как БелАЭС повлияла на развитие страны, хотя поначалу опасались избытка электроэнергии, сообщает БЕЛТА.

"Я вам должен сказать: мы же тоже переживали. У нас не было дефицита энергии (до строительства БелАЭС. - Прим. БЕЛТА). Мы переживали, что построим станцию, а что будет дальше", - отметил глава государства.

Однако наличие дополнительных объемов электроэнергии повлекло развитие целых направлений, в том числе в экономике страны. Все больше появляется электромобилей, строятся зарядные станции. "Самое главное, что мы проэкспериментировали уже, - жилые дома перевели на электричество (речь об отоплении и горячем водоснабжении. - Прим. БЕЛТА)", - поделился Александр Лукашенко.

Владимир Путин в этой связи отметил, что есть также возможность более активно развивать сферу искусственного интеллекта, создавать дата-центры.