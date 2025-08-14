С 1 сентября в Беларуси повысят пенсии

Перерасчет всех видов трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) и их повышение произойдет с 1 сентября в среднем на 5 %. Это предусмотрено указом, подписанным Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

На выплату пенсий в сентябре 2025 года будет направлено порядка 2,2 млрд белорусских рублей, из которых 107 млн рублей - дополнительные расходы в связи с повышением пенсий согласно указу.