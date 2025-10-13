3.69 BYN
Президент Беларуси - местной вертикали: Нести за все ответственность и не отбрыкиваться от людей
Рабочая неделя Президента Беларуси стартовала с кадров. Более двух десятков назначений и согласований 13 октября в списке у Александра Лукашенко.
Итак, Александр Комендант отныне первый зампред Минского горисполкома. Обновлена местная вертикаль власти.
Новые руководители в Гомельском, Житковичском и Наровлянском, Лоевском и Зельвенском, Сморгонском и Кореличском районах.
Согласовывая новых управленцев, Президент обратил внимание, что хорошо осведомлен о состоянии дел на предприятиях и в конкретных районах, где проводится кадровая ротация. А задачи для местной вертикали определены, исходя из опыта недавних поездок в регионы.
"Хочу, чтобы вы запомнили главное: чьих-то предприятий, земель, кустарников или деревень, кроме ваших, нет. Вы там за все отвечаете. Частные предприятия, принадлежащие республиканскому уровню управления, или которые непосредственно, как вы считаете, входят в вашу компетенцию (областного или районного подчинения), - все это ваше. И вы за это несете ответственность", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Еще один аспект, который выделил Президент в работе местной вертикали, - работа с людьми. "Не отпихивайтесь, не отбрыкивайтесь от людей. Еще раз повторяю: для нашего человека важно порой с ним встретиться и поговорить. Не надо себя чувствовать на голову выше обычных людей. Это наши люди, мы для них работаем", - обратил внимание глава государства.
Назначены новые руководители важнейших предприятий страны
Андрей Сойко возглавит Белшину, Виталий Шелег - Гомсельмаш, а Олег Курилин - Могилевхимволокно. Новые заместители в министерствах: промышленности, транспорта и коммуникаций, по налогам и сборам и Минприроды.
Денис Дук назначен ректором Академии управления при Президенте. Задача от Александра Лукашенко - сделать вуз лучшим в стране. Впрочем, движение вперед касается не только академиков, но и реального сектора экономики.
Надежда Лазаревич теперь возглавляет Беллегпром. А экс-глава концерна Татьяна Лугина будет руководить предприятием "Камволь". Президент не исключил, что Беллегпром может быть преобразован в министерство.
Легкая промышленность - важная отрасль экономики. Упустить ее недопустимо. Ситуация в том же концерне непростая и требует серьезных реформ. С чего начать? Об этом рассказала журналистам новоиспеченная глава.
Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром": "Беллегпром и сейчас выполняет доведенные поручения, но отрасль непростая, поэтому, наверное, нужно какое-то новое видение. Задачи, которые поставил глава государства, нужно реализовать в кратчайшие сроки. Мы обязательно будем работать в команде. Было озвучено, что в Беллегпром, возможно, нужно вносить какие-то структурные изменения, расширять какими-то другими предприятиями. Уверена, что это необходимо делать".
Руководитель концерна добавила, что требуется отработать весь комплекс задач, поставленных Президентом. Эта касается в том числе обуви, производства тканей, посуды.
Расширены полномочия и дипмиссий Беларуси. Дмитрий Деревинский теперь посол в Эквадоре по совместительству. А Дмитрий Красовский совместит работу в Кении с Угандой.