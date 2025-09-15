Президент Беларуси подтвердил готовность Минска к реализации взаимовыгодных проектов с Хараре news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932e9f5d-c972-44c1-b37e-f04efd2d099d/conversions/6e7df47e-c10b-486a-9e91-5b06d3c11650-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932e9f5d-c972-44c1-b37e-f04efd2d099d/conversions/6e7df47e-c10b-486a-9e91-5b06d3c11650-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932e9f5d-c972-44c1-b37e-f04efd2d099d/conversions/6e7df47e-c10b-486a-9e91-5b06d3c11650-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/932e9f5d-c972-44c1-b37e-f04efd2d099d/conversions/6e7df47e-c10b-486a-9e91-5b06d3c11650-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Становление зимбабвийской государственности непосредственно связано с Вашей многогранной деятельностью. Настоящий патриот и мудрый политик, Вы вместе с народом в освободительной борьбе добыли свободу и независимость своей страны, неустанно работаете ради ее прогрессивного развития и роста благосостояния людей, - говорится в поздравлении. - Национальная стратегия "Видение 2030", разработанная под Вашим руководством, приносит ощутимые результаты: Зимбабве уверенно движется путем модернизации, пользуется заслуженным международным авторитетом".

Глава государства отметил углубление дружественных отношений между Беларусью и Зимбабве. "Подтверждаю готовность Минска, проверенного партнера Хараре, к реализации всеобъемлющей дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы и новых взаимовыгодных проектов в разных сферах", - подчеркнул Александр Лукашенко.