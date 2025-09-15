3.63 BYN
Президент Беларуси подтвердил готовность Минска к реализации взаимовыгодных проектов с Хараре
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Становление зимбабвийской государственности непосредственно связано с Вашей многогранной деятельностью. Настоящий патриот и мудрый политик, Вы вместе с народом в освободительной борьбе добыли свободу и независимость своей страны, неустанно работаете ради ее прогрессивного развития и роста благосостояния людей, - говорится в поздравлении. - Национальная стратегия "Видение 2030", разработанная под Вашим руководством, приносит ощутимые результаты: Зимбабве уверенно движется путем модернизации, пользуется заслуженным международным авторитетом".
Глава государства отметил углубление дружественных отношений между Беларусью и Зимбабве. "Подтверждаю готовность Минска, проверенного партнера Хараре, к реализации всеобъемлющей дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы и новых взаимовыгодных проектов в разных сферах", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент Беларуси пожелал Президенту Зимбабве крепкого здоровья, долгих лет жизни, личного счастья и дальнейших успехов в ответственной деятельности.