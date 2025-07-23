Президент Беларуси поздравил лидера Узбекистана с днем рождения

"Успехи Республики Узбекистан в укреплении государственности, модернизации экономики и повышении авторитета на международной арене являются бесспорным свидетельством правильности проводимого Вами курса, а также Вашего беззаветного служения узбекскому народу, - говорится в поздравлении. - Выражаю твердую уверенность в том, что традиции братской белорусско-узбекской дружбы продолжат быть прочной основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, которому Минск придает особое значение".