Президент Беларуси поздравил органы госстандартизации со 100-летием со дня образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление специалистам и ветеранам органов государственной стандартизации, со дня образования которых прошло 100 лет. Об этом сообщает БЕЛТА.

Поздравление Президента со 100-летием со дня образования органов государственной стандартизации

Специалистам и ветеранам органов государственной стандартизации

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со 100-летием со дня образования органов государственной стандартизации.

Советская школа стандартизации, история которой началась ровно век назад, до сих пор считается одной из лучших в мире. Именно в СССР сумели объединить разработку передовых стандартов, точность измерений и государственный надзор за их соблюдением. Вся продукция, выпущенная в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества.

Наша республика сохранила эту систему как фундамент развития собственных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей. Государственный комитет по стандартизации с честью продолжает лучшие традиции. Недавно мы ввели национальный знак качества - высшую оценку товара под брендом "Сделано в Беларуси".

Убежден, что компетентность, открытость к инновациям и стремление к совершенствованию всех процессов позволят вам и в дальнейшем эффективно решать задачи по укреплению технологического суверенитета страны и повышению качества жизни граждан.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.