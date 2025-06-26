3.78 BYN
2.97 BYN
3.44 BYN
Президент Беларуси приехал на IV Евразийский экономический форум
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на IV Евразийский экономический форум, на котором вместе с лидерами других государств примет участие в пленарной сессии на тему "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", пишет БЕЛТА.
Евразийский экономический форум проходит в Минском международном выставочном центре 26-27 июня. Его проведение приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Оба мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.
В программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.