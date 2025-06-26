Президент Беларуси приехал на IV Евразийский экономический форум

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Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на IV Евразийский экономический форум, на котором вместе с лидерами других государств примет участие в пленарной сессии на тему "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", пишет БЕЛТА.

Евразийский экономический форум проходит в Минском международном выставочном центре 26-27 июня. Его проведение приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Оба мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.