Президент Беларуси принял решение о помиловании 25 человек

В преддверии Дня народного единства Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 25 человек, которые были осуждены в том числе за преступления экстремистской направленности.

Среди помилованных 12 женщин и 13 мужчин. 19 человек находятся в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осужденная является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте. Все они признали вину и раскаялись в содеянном, взяли обязательство вести законопослушный образ жизни.