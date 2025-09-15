Президент Беларуси принял с докладом председателя ГТК

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, сообщает БЕЛТА.

"Ну что там случилось у вас на границе? Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать. Не знаю, туда и/или обратно. Очереди образовались. Что там, поляки чудят? Профессиональная оценка. Не политическая, а профессиональная. Что там с ними происходит? Это первый вопрос. Хочу, чтобы мне доложили о ситуации на границе с точки зрения таможни", - сказал глава государства.

Второй вопрос, который обозначил он, касался правоохранительной деятельности. "Вроде, они (ряд сопредельных стран - прим. ред.) с нами не сотрудничают, но все-таки пакостят они прилично. И наркотики, взрывчатые вещества и прочее через границу перемещаются", - констатировал Президент.

Он отметил, что и недавно были факты задержания наркотических средств, а также взрывчатки. Последняя, как утверждается, предназначалась для последующего транзита в Россию. "Тем не менее. Россия - это не чуждое нам государство", - заметил Александр Лукашенко.

В-третьих, он поинтересовался у председателя ГТК новинками в деятельности таможенных органов: "Как используем цифровизацию, может, искусственный интеллект для того, чтобы более эффективно работать на границе?".

"И перспектива. Как вы видите в силу сложившейся ситуации, какова же все-таки перспектива? Как профессионала (оценка - прим. ред.)", - добавил глава государства.

Как рассказали в ГТК, за январь-август 2025 года таможенными органами изъято более 1,1 т наркотиков, а также свыше 7,7 тыс. единиц лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества. В июле пресечен крупный канал ввоза из Латвии психотропного вещества общей массой более 637 кг. В ходе дальнейшей международной контролируемой поставки коллегами из России в Московской области дополнительно обнаружено 162 кг наркотиков и психотропов. Общее количество изъятых веществ составило около 800 кг. Задержаны граждане Беларуси, Литвы, России и Украины, причастные к организации преступной деятельности.

В апреле в пункте пропуска "Брест" таможенными органами пресечена попытка ввоза из Польши мощного взрывчатого вещества натовского производства весом более 580 кг, сокрытого в полостях микроавтобуса. Отмечается, что для полного уничтожения автомобиля достаточно 150 г данной взрывчатки. Ранее таможенные органы не выявляли подобный вид взрывчатого вещества. В связи с этим усилены меры контроля за ввозом запрещенных веществ.