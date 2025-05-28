Президент Беларуси: Россияне предложили Беларуси "хороший кусок" работ в авиастроении и судостроении

"Ну, динамику ты можешь обеспечить. Но чтобы у нас не было отдельных предприятий, которые плохо работают. Поэтому промышленность для нас очень важна. Но отдельно - это судостроение и авиация. Ты, будучи вице-премьером, знаешь эту тему. Россияне, спасибо им, молодцы, предложили нам хороший кусок в авиастроении и судостроении - ремонт судов и прочее, прочее. Маломерных, небольших. Где-то под Гомелем - в Мозыре и в Пинске ремонтная база была. Ну, вроде, нам это не надо (было - прим. ред.), не морская держава, что-то порезали, что-то на металлолом сдали. Если есть объемы работ - люди еще остались, надо подумать о том, чтобы мы начинали работы и в этом плане с каких-то направлений", - сказал Александр Лукашенко.