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Президент Беларуси: У ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт
Глава Беларуси Александр Лукашенко 26 июня в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" обозначил контуры обновленной версии экономического союза.
"Когда подписывали договор о союзе, 2025 год был определен своего рода горизонтом, за которым начнется новый этап в деятельности объединения. И сегодня у нас есть все основания представить отдельные элементы союза 2.0. В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам Президента, чтобы не затеряться на перенасыщенном мировом рынке, у ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт - заметный, востребованный и по-настоящему общий для всех стран-участниц. "Это базовое условие завоевания и удержания позиций на мировой арене", - отметил белорусский лидер.