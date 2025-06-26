Президент Беларуси: У ЕАЭС версии 2.0 должен быть свой фирменный евразийский продукт

"Когда подписывали договор о союзе, 2025 год был определен своего рода горизонтом, за которым начнется новый этап в деятельности объединения. И сегодня у нас есть все основания представить отдельные элементы союза 2.0. В ситуации мировой турбулентности важно не плестись в хвосте событий, а самим влиять в позитивном ключе на глобальную повестку, иметь продуманные модели реагирования на внешние вызовы", - подчеркнул Александр Лукашенко.