Президент Беларуси утвердил решение на охрану госграницы в 2025 году

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января утвердил решение на охрану государственной границы в 2025 году, сообщает БЕЛТА.

Глава государства, перед тем как поставить подпись на документе, подчеркнул, что это решение касается не просто линии государственной границы на земле, по воде и в воздухе. "Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в защите белорусских рубежей в широком смысле задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.

"Скажу откровенно. Наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача наших пограничников - предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Тогда, отмобилизовав все силы, которые есть в стране (от милиции до армии, Министерства обороны), мы сможем противостоять противнику", - заявил глава государства.

"Президент Беларуси детально и точно знает обстановку, складывающуюся на государственной границе, по периметру нашей страны. Сегодня были определены задачи, мероприятия по месту, времени, по направлениям действий не только пограничников, но и в целом силового блока, который работает в интересах охраны государственной границы", - пояснил, отвечая на вопросы журналистов после мероприятия у главы государства, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов.

По его словам, исходя из особенностей нынешней обстановки и сохраняющейся напряженности вокруг белорусской границы, в решении о ее охране появилось много нового. "Но задача у нас, пограничников, остается одна - это надежная охрана государственной границы", - сказал он.

Как пояснил председатель ГПК, приоритетными задачами органов пограничной службы в 2025 году будет наращивание системы сил и средств органов пограничной службы, их оснащение современным вооружением и техникой. В приоритете - совершенствование боевой подготовки военнослужащих, полевой выучки маневренных групп, обеспечение готовности пограничников к пресечению вооруженных и иных провокаций на государственной границе. Продолжится дальнейшая реализация программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства", инженерное обустройство рубежей, обеспечение плановой подготовки мобилизационного резерва.

Константин Молостов обратил внимание на то, что идет непрерывное совершенствование пограничной службы в целом и в том числе ее технического оснащения. "На сегодняшний день охрана госграницы - это глубоко эшелонированная система, т.е. не только по самой линии госграницы мы организованно несем службу, но и укрепляемся в пределах пограничной территории", - пояснил он.

По словам главы ГПК, органы пограничной службы постоянно проводят мероприятия по повышению эффективности охраны границы, наращиванию инженерной инфраструктуры, оснащению вооружением и техникой, совершенствованию боевой подготовки. В рамках реализации Государственной программы "Пограничная безопасность на 2021-2025 годы" оборудованы рубежи охраны и автоматизированные посты технического наблюдения, развернуты сигнализационные системы, установлены быстро развертываемые датчики.

Кроме того, начато создание высокотехнологичного подразделения на польском участке границы на базе пограничной заставы имени Героя Советского Союза лейтенанта Андрея Кижеватова Брестской пограничной группы. Это заложено в соответствующей программе Союзного государства, рассчитанной до 2027 года. Формирование такого подразделения позволит значительно повысить надежность охраны и перейти от патрулирования участка к реагированию на развитие обстановки в режиме реального времени, а также оптимизировать штатную структуру.

Константин Молостов пояснил, что соответствующая союзная программа каждый год уточняется, исходя из актуальной обстановки и поставленных задач распределяются имеющиеся финансовые потоки. "Некоторые цифры, конечно, являются закрытыми, поэтому я не буду их озвучивать. Но в целом скажу: мы идем по пути совершенствования не только за счет Союзного государства, но и бюджета Республики Беларусь", - сказал он.