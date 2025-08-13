Президент Беларуси заслушал закрытый доклад Виктора Хренина

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 августа заслушал закрытый доклад министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренина. Об этом информирует БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

Основными темами доклада главе государства стали подготовка к совместным белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2025" и оперативная обстановка у границ Беларуси, готовность к реагированию на возникающие угрозы.