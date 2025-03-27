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Президент Беларуси заявил, что в трудные времена в Нацбанке не сплоховали
В Национальном банке не сплоховали в трудные времена. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул при назначении Александра Егорова на пост первого заместителя председателя Правления Национального банка, сообщила БЕЛТА.
"Они, конечно, молодцы в Национальном банке. В трудные времена, будем откровенно говорить, они не сплоховали. Как бы там ни было, кто чего-то думает - не думает, но они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура (экс-председателя правления Национального банка Республики Беларусь Павла Каллаура) не надо потерять. Надо, чтобы он всегда под рукой был. Примете вы его советы, нет, но он свою точку зрения выскажет. Он хороший банкир", - заявил белорусский лидер.
"Время ж приходит, все равно надо, чтобы новое поколение, я же говорил об этом, приходило к управлению страной", - добавил Александр Лукашенко.