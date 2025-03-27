Президент Беларуси заявил, что в трудные времена в Нацбанке не сплоховали

"Они, конечно, молодцы в Национальном банке. В трудные времена, будем откровенно говорить, они не сплоховали. Как бы там ни было, кто чего-то думает - не думает, но они многое сделали для страны. Поэтому я и говорю: вам и Каллаура (экс-председателя правления Национального банка Республики Беларусь Павла Каллаура) не надо потерять. Надо, чтобы он всегда под рукой был. Примете вы его советы, нет, но он свою точку зрения выскажет. Он хороший банкир", - заявил белорусский лидер.