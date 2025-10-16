3.71 BYN
Президент Беларуси заявил о необходимости усилить работу по основным рынкам
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усилить работу по основным рынкам. Об этом шла речь на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, сообщает БЕЛТА.
"Нужно усилить спрос за эффективную работу в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Это с вашей подачи. Вы правы. Там немалый рынок, и они нас ждут, - сказал глава государства. - Нужно усилить работу по основным нашим рынкам".
Он отметил, что недавно Президент России привел пример о том, что двусторонний белорусско-российский оборот выше суммарных отношений Российской Федерации со всеми странами СНГ вместе взятыми.
"Приятный факт. Так разве для нас это не сигнал идти на данные рынки, где со времен СССР уже кратно выросло население и есть огромная потребность во всем - от продуктов питания до промышленных товаров?" - поставил вопрос Президент.