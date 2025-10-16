Президент Беларуси заявил о необходимости усилить работу по основным рынкам

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал усилить работу по основным рынкам. Об этом шла речь на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, сообщает БЕЛТА.

"Нужно усилить спрос за эффективную работу в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Это с вашей подачи. Вы правы. Там немалый рынок, и они нас ждут, - сказал глава государства. - Нужно усилить работу по основным нашим рынкам".

Он отметил, что недавно Президент России привел пример о том, что двусторонний белорусско-российский оборот выше суммарных отношений Российской Федерации со всеми странами СНГ вместе взятыми.