Президент на совещании в Витебской области: Кнута вам просто не хватает и железной ответственности

Навести железный порядок в АПК Витебской области до конца года. Сжатые сроки для местной вертикали власти накануне поставил Президент. Более пяти часов здесь шел непростой и откровенный разговор о настоящем и будущем региона.

Настоящее Витебщины, судя по статистике и анализе компетентных органов, выглядит весьма пугающим (а порой даже ужасающим), что наверняка для управленцев, допускающих бесхозяйственность и откровенное разгильдяйство, гарантирует печальную судьбу в будущем.

Президент дал четко понять, что стагнации региона он не допустит. Витебщина, как и все другие регионы, единое целое - Беларусь. Страна, где проживающий в любой точке должен чувствовать уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. И это зона ответственности Президента. Поэтому по-мужски таким строгим и категоричным оказался разговор. Нужен реальный план возрождения, а не пустые обещания, которых за последние годы было немало.

Время просьб прошло. Пришло время принимать решения, которые помогут области кардинально переломить ситуацию в проблемных отраслях. Какие ресурсы предложил задействовать Александр Лукашенко, в чем Президент видит все нынешние проблемы региона?

Живописный край - та самая Синеокая, о которой знают далеко за пределами, чувствуется именно здесь. И редкого белоруса не тянуло сюда, к бескрайним озерам Витебщины, где отдыхаешь и душой, и телом.

Как говорится (и Президент об этом тоже скажет), сам бог велел снимать сливки, используя уникальный туристический потенциал. Но даже он задействован едва ли на 20%. Может, все бы ничего, но это лишь верхушка айсберга. Долгий разговор без купюр и прикрас покажет, что ни отрасль или большой промышленный гигант, то полный "компромат". Говоря языком экономистов, падение продаж и экспорта, нарастающий клубок долгов, снижение занятости. Похоже, об этом здесь знает каждый житель.

Алексей Бородулин, председатель экономического суда Витебской области:

"Необходимо решать вопрос по разгрузке затоваренных складов готовой продукции, решать проблему по заполнению вакантных мест".

Евгений Коростик, начальник главного финансового управления Витебского областного исполнительного комитета:

"Сложно, что людей у нас все меньше и меньше. Соответственно любое производство, будь то сельскохозяйственное или промышленное, оно же в первую очередь зависит не только от станков и технологий, но и от людей в том числе. Кто сегодня будет работать на этих станках? Кто сегодня будет производить эту продукцию? Кто ее будет продавать? Вот здесь есть сложность".

Экономику Витебского региона разберут, что называется, по полочкам.

В минусе промышленное производство, явные потери у традиционно сильных в регионе нефтепереработки, легпрома, энергетики, трудности со сбытом (их не прикрыть). Зато в плюсе число убыточных организаций и рост долгов. Валовой региональный продукт за последние 10 лет потерял более 6 %, падение, похоже, продолжается. Так что в общий республиканский экономический каравай (в разрезе промышленности) Витебщина - а это пятая часть страны – вносит (сколько б вы думали?) лишь 12 %. Цифры подтверждают главные опасения Президента: регион попросту теряет людей.

Президент о снижении занятых в экономике Витебщины

Например, по сравнению с январем - августом прошлого года, минус 3,5 тыс. занятых в экономике, за 2024 год - минус 4,2 тыс., за 2023-й - минус 8,5 тыс. Президент предложил при этом не ссылаться на выезд людей на заработки в соседнюю Россию.

Главная забота местной власти - создать условия, чтобы витебчане жили, трудились и пригодились там, где родились. Но про известную народную мудрость на севере страны как будто бы забыли. И этот кадровый голод не утолить якобы нарастающими средними доходами региона. Президент напротив за это пожурит управленцев, поясняя простую истину: деньги должны быть заработаны и обеспечены реальным товаром. Просто раздать зарплаты при нынешнем положении дел - значит, гарантированно запустить маховик инфляции. Тут не спасет никакое госрегулирование. Но яму себе регион роет не только мифическими доходами, приписками и обещаниями. С просящей рукой ходите, скажет Президент. 1285 раз, если быть точными, лишь за последние 4 года. Это официальные цифры господдержки. Но разве другие регионы чем-то хуже?

Президент: Ошибка думать, что Президент все "спишет"

"Колоссальная ошибка думать, что к вам приехал Президент и в очередной раз все "спишет". Хочу повторить всем сидящим в зале - от директора предприятия до госчиновников: выбросьте такие мысли из головы", - предупредил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что это не его личные деньги, а деньги всего белорусского народа, которые выделялись Витебской области под конкретные обязательства и результат. "Меня народ уполномочил спросить с вас на полную катушку", - сказал Президент.

Больше долгов нет ни у кого.

Совокупный долг области на 1 сентября составил 1,6 млрд руб. (0,5 млрд. долларов в эквиваленте)

И нет смысла выяснять, а хоть что-то кредиторам-то вернули? Судя по тому, что Президенту говорят уже про 40-е годы, обещая точно рассчитаться, очевидно: выбраться из долговой ямы при нынешних подходах и безответственности регион никак не сможет.

По горячим следам едем в Шумилинский район. Хозяйство "Улльский". Если б репортеров ждали, наверняка бы, прибрались. А тут уж все как есть - строительный мусор, трава, явно требующая покоса, корма, которые привезли и бросили, даже дождь не посеял сомнений: а разве так можно?

Дмитрий Давыденко, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Витебской области:

"Надо добиться, чтобы люди добросовестно исполняли свои должностные обязанности. Чтобы не приводить вот к такому, надо людей настраивать на работу".

Не нужно быть специалистом высшей категории, чтобы понимать: содержание телят тут тоже далеко от идеала. В пластиковых домиках им явно мало места.

Часть кормов здесь хранят по старинке - в буртах. Хоть и знают, что получить первоклассный силос вот так невозможно. Президент не раз говорил - это азы. Нарушить хранение - значит, потерять в качестве. А в "Ульсском" об этом не слышали? Часть кормов заложили в траншеи, но и так уберечь не смогли. Судя по плесени, на классическую нехитрую технологию закрыли глаза.

Дмитрий Давыденко, первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Витебской области:

"Ненадлежащие корма, которые были заготовлены с нарушением технологии, будут низкого качества. Мы видели отношение к ветпрепаратам, такое безалаберное отношение. Навести даже простой элементарный порядок вокруг животноводческого объекта и его поддерживать, не надо значительных усилий. Это говорит о том, что даже в таких элементарных вещах этой дисциплины нет".

А ведь порой нужно немного здравой логики и хозяйского расчета и можно с ходу решить ряд проблем. Лесистая Витебщина, еще и буреломы - леса на опушках хоть отбавляй. Но ценный дорогой ресурс как будто региону и не нужен, крупный переработчик Витебскдрев "благополучно" остановлен, тогда как в хозяйствах шокирующие цифры падежа скота, который зачастую содержат в бетоне. Президент в красках расскажет, как это бывает. Особо впечатлительным, что называется, лучше не слышать и не смотреть. И тут бы сложить дважды два, но местным управленцам, кажется, невдомек, как решить даже простую аграрную задачу.

Президент - о фактах бесхозяйственности в АПК

"Вы гробите скотину в железобетоне, не убирая вовремя навоз, они там тонут, телята дохнут. И в это время на опушке леса у вас тысяча кубов пропадает. И в это время Витебскдрев остановлен. Так завезите на Витебскдрев. Пусть вам выпилят все, что необходимо, для строительства дощатого телятника. Это же элементарно. И вы в течение двух лет построите деревянные помещения, где эти телята, если вовремя за ними ухаживать, себя хорошо будут чувствовать. Вы делаете все наоборот, - заметил Александр Лукашенко. - У вас лес валяется в лучшем случае на опушке, а то и в лесу. И остановлены пилорамы. Это по-хозяйски? А в это время дохнет скот. Это губернатор ваш не видит? Какие программы здесь надо?"

"Если к 7 ноября эта проблема не будет решена, Александр Михайлович, (Субботин - прим. ред.), Вы и на кого прокурор пальцем покажет, сядете в тюрьму. Я вам говорю публично. Вместе с ними, кто будет в этом виноват", - предупредил Президент.

АПК - это боль региона. А сколько было надежд на новые интеграционные структуры (тандем поставщиков и производителей)- еще несколько лет назад. Но судя по падению производства и недозагруженности переработки, ставка не сыграла. И схема-то рабочая, Президент понимает. Но исполнение портит всю картину. По ниточке этот клубок раскрутят. Нет загрузки производств - значит, недостаточно сырья. А значит, нет нужных объемов молока и мяса. Почему нет? Значит, упало производство скота, а с ним и молока. Недостачу животных объяснять Президенту не любят. И не зря, падеж для Александра Лукашенко - как последнее предупреждение. На Витебщине с начала года он вырос на 40 %.

"Нельзя работу в животноводстве превращать в криминальную деятельность. За ошибки должен быть строжайший персональный спрос. Пока, как бы меня ни пытались убедить в обратном, вижу, что негативную тенденцию вы не переломили. Главное, у вас нет элементарного - дисциплины", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом Президент отметил, что ко всем будут относиться по-человечески, но при условии честной и ответственной работы: "Я знаю этот ваш труд. Если вы разгильдяйничать будете, покрывать, прикрывать друг друга, если вы будете прятать недостатки и мне докладывать не то, что надо (я потом трачу огромные деньги, чтобы выудить истинную информацию), - прощения не будет. Понимайте меня, как хотите".

"Я не приехал в Витебскую область, чтобы вас запугать. Мы с вами 30 лет работаем, вы знаете мои подходы. Коль вы меня не поняли, обманули, все будет ужесточено до предела", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко посоветовал схему, по которой надо действовать на разных уровнях: "После сегодняшней встречи председатели райисполкомов позвали главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор. Дали им до 7 ноября срок (у вас больше нет) навести железный порядок в хозяйствах. Они - руководители и специалисты - пускай соберут там механизаторов, доярок и прочих. И к 1 января все, что у вас есть, вылизано, вычищено".

Если где-то в хозяйствах есть нехватка кадров для этого, Президент поручил привлекать шефскую помощь других предприятий. "Люди приехали, сделали, восстановили", - сказал он.

Президент обратил внимание, что имеют место вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства. "Начинаю подозревать, откровенного саботажа. Возможно, руководство облисполкома потеряло рычаги управления регионом? Или в области происходят непоправимые процессы, требующие срочного вмешательства извне, вплоть до силовых структур?"

Приписки и фальсификации - кажется, так местная власть привыкла прятать аграрные и вообще любые проблемы. И масштаб этого "бедствия" Президенту очевидно знаком (что не всегда можно увидеть лично, всегда подскажут контролеры). Как и очевидно то, что градус их внимания к региону с подачи Александра Лукашенко точно не ослабнет. Как не изменится и главный президентский принцип: дисциплина, эффективность, технологии - в основе каждой истории успеха.

"Пока внизу руководитель не будет управлять процессом и нести ответственность, порядка не будет. Наше дело - создать систему и проконтролировать ее, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Они же не выполняют то, что им Президент говорит. Но тогда я задействую другие рычаги. У меня есть генеральный прокурор, у меня есть Комитет государственного контроля. Не хотелось бы, я же вам сказал. Я хочу с вами по-человечески общаться: приехать, поулыбаться, поговорить. Все гудит, работает хорошо. Вот чего я хочу".

"Не должно быть легких решений. Все, мужики, дурница закончилась. С 1 января этого года. Идите, наводите порядок", - предупредил Александр Лукашенко.

Это требование Президента об обязательном наведении порядка и активных мерах в равной степени касается и ситуации в промышленном секторе. "У нас по промышленности есть предприятия, (которые - прим. ред.) провалили сегодня. Сидят, чего-то ждут. Чего вы ждете? Ноги в руки и побежали, начиная от Южной Африки и заканчивая Северным полюсом. Придете, скажете, сколько тракторов, комбайнов ты продал, пока бежал на Северный полюс", - сказал глава государства. - А не приходите и не рассказывайте какие-то там хотелки, небылицы и прочее".

Все так или иначе причастные к Витебщине - от вице-премьера до экс- и нынешнего губернатора - представят пошаговый план действий. По сути, возрождения. Падеж, кадры, инвестиции, модернизация и новое строительство. На бумаге красиво всегда. И вроде все по делу. Но порой куда важнее то, что не пропишешь ни в планах, ни в программах - железный порядок и ответственность на каждом уровне (от управленца до механизатора).

Президент: Кнута не хватает и ответственности

В связи с этим Президент подчеркнул, что по многим аспектам созданы достаточные условия, приняты необходимые решения, единственное, чего зачастую не хватает, это дисциплины. "Надо, сжав зубы, делать то, что надо, - ориентировал глава государства. - Надо подключать всех, чтобы работали, занимались делом. Элементарный порядок надо наводить".

"Что плохо? Чего не хватает? Кнута вам просто не хватает и железной ответственности", - обратился к присутствующим Президент.

"Давайте исходить от земли (в принятии решений - прим. ред.). Надо земные предложения. Но не врать. Вы, обманывая меня, заставляете принимать неверные решения", - предупредил белорусский лидер.

Лукашенко о Витебской области: Нужен внятный план реального возрождения региона