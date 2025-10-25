3.67 BYN
Кубраков принял участие в подписании Конвенции ООН против киберпреступности
Иван Кубраков принял участие в подписании Конвенции ООН против киберпреступности в соответствии с полномочиями, предоставленными указом главы государства.
В эти дни делегация МВД Беларуси во главе с руководителем ведомства находится с официальным визитом во Вьетнаме. Документ подписали более 100 стран. Это возможность укрепить международное сотрудничество в части борьбы со злодеяниями в сфере информационных технологий, доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах. Правительства получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений.
В Ханое состоялась конференция высокого уровня ООН. Президент Вьетнама и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций поприветствовали иностранные делегации и поблагодарили за совместные усилия в борьбе с преступностью. В рамках визита Иван Кубраков провел ряд переговоров с коллегами из других стран по вопросам практического взаимодействия между правоохранительными ведомствами.